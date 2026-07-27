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Nacional

"Sin pruebas contra Ruffo Appel, es víctima"

Jorge Romero afirmó que el exgobernador de Baja California es un "preso político"

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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"Sin pruebas contra Ruffo Appel, es víctima"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aseguró que la inexistencia de pruebas para sostener que Ernesto Ruffo Appel encabezó una red de huachicol fiscal, así como su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad confirman que el exgobernador de Baja California es víctima del uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.

      "Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas", sostuvo.

      En un comunicado, señaló que no pueden ignorarse los casos de políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, quienes han enfrentado graves señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, sin que las autoridades actúen con la misma rapidez y severidad.

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      "No se nos olvidan los políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y que continúan protegidos por el oficialismo. La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno", insistió.

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