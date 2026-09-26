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Seguridad

Aletero rompe vidrio de auto para robar una tableta

El dueño se dio cuenta, pidió ayuda y el ladrón fue capturado por la policía

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Aletero rompe vidrio de auto para robar una tableta
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      Un sujeto que había robado una tableta del interior de un carro, fue capturado en flagrancia por elementos de la Policía Municipal capitalina, que atendiero un reporte sobre un robo en la avenida Cordillera de los Himalaya, en la colonia Cumbres de San Luis.

      De acuerdo con el reporte, el afectado manifestó que luego de estacionar su vehículo, observó a un sujeto descender de otra unidad y, utilizando una piedra, rompió el vidrio de la puerta del copiloto para sustraer una mochila que contenía una tableta  marca Apple. 

      Tras el hecho, el afectado solicitó la intervención de los agentes municipales quienes iniciaron el seguimiento del dispositivo por GPS, ubicando en la avenida Salvador Nava Martínez, en su intersección con Juan de Oñate, al individuo que lo sustrajo, quien viajaba a bordo de un vehículo blanco tipo sedán.

      Ante el probable hecho constitutivo de delito, se procedió con el aseguramiento de  Yahir "N" de 24 años, quien fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica correspondiente y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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