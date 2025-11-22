Saquean e incendian una escuela en Culiacán

Culiacán, Sin.- La escuela primaria “Emiliano Zapata” que se ubica en la comunidad de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán fue objeto de un saqueo y vandalizada por personas desconocidas, las cuales provocaron un incendio y se llevaron aires acondicionados, computadoras y equipos electrónicos.

El personal docente y directivos del plantel oficial al llegar por la mañana para iniciar sus labores, se percataron que en la dirección, biblioteca, el área de cocina, salones y una tiendita fue objeto de saqueos y estaban quemadas papeles y algunos muebles.

Los responsables de estos actos, pintaron en los muros de varios salones mensajes alusivos a las disputas de los grupos de la delincuencia organizada, por lo que se estiman los daños causados, sobre todo a los sistemas de electricidad.

Las puertas de acceso al plantel educativo y de la dirección, tiendita y biblioteca fueron forzadas, para saquear todos los artículos electrónicos que se encontraban en esas áreas, entre ellos seis aires acondicionados, tres computadoras, tres proyectores, dos impresoras, una fotocopiadora y utensilios de cocina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de investigación y peritos de la FGE se presentaron a la escuela primaria para levantar las actas respectivas sobre los daños causados y cuantificar el valor de los equipos robados.