Paran las labores en hospital de Guerrero

Chilpancingo, Gro.- Trabajadores del hospital IMSS-Bienestar del municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, se declararon en paro laboral indefinido por la falta de insumos y material médico básico, de médicos y enfermeras, laboratoristas, choferes de ambulancias y de administrativos.

Además, exigen mantenimiento a las instalaciones ante el riesgo que corre el personal y los pacientes por las malas condiciones.

Los trabajadores del hospital en la Montaña cumplieron este viernes tres días en paro de labores. Comentaron que desde hace meses sus exigencias han sido ignoradas por parte de las autoridades.

Explicaron que el hospital opera sin insumos ni material médico básico, y afirmaron que faltan médicos y enfermeras debido a que varios están comisionados “dejando áreas sin coberturas”.

“Escasez grave de enfermeras para cubrir todos los turnos”, denuncian los trabajadores, al tiempo que advierten la falta de personal administrativo, químicos y hasta choferes para las ambulancias.

Asimismo, afirmaron que el deterioro del hospital se debe a la falta de mantenimiento desde hace años.