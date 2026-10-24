Distinguen a 82 comunidades por prevenir violencia escolar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha otorgado reconocimientos a 82 comunidades escolares en la Ciudad de México por su labor en la prevención de la violencia y la creación de entornos seguros durante el ciclo escolar 2025-2026.

Las comunidades educativas recibieron las Insignias del Proceso de Apropiación de la Estrategia Comunitaria para la Construcción de Espacios Escolares Libres de Violencia. En un comunicado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, enfatizó la importancia de la colaboración entre autoridades, docentes, estudiantes y familias para abordar la violencia escolar.

El secretario destacó la necesidad de fortalecer la capacitación de directores, maestros y personal del sector educativo, así como de implementar mecanismos normativos para identificar y combatir diversas formas de agresión en el ámbito escolar.

Asimismo, subrayó la importancia de educar a los estudiantes sobre sus derechos y medidas de protección para evitar situaciones de violencia tanto en las escuelas como en sus hogares. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), confirmó que los reconocimientos son un reflejo del compromiso de las comunidades educativas en mejorar la convivencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Concheiro Bórquez también explicó que prevenir la violencia requiere crear espacios de apoyo que aborden las necesidades específicas de cada plantel. Enrique Agustín Ku González, director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la AEFCM, añadió que las 82 comunidades tuvieron una participación activa en la estrategia destinada a transformar los entornos educativos y fomentar la convivencia.

Finalmente, Emilio Maus Ratz, representante de la Fundación Freedom, aplaudió el esfuerzo de los docentes y autoridades en la lucha contra la violencia escolar y propuso expandir esta iniciativa a otras entidades federativas con el fin de que su impacto se extienda a nivel nacional.