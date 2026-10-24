Sheinbaum evita hablar del caso Taddei

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La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se encuentra en el centro de un escándalo relacionado con la entrega de contratos a personas cercanas a su entorno, lo cual ha suscitado la atención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A su llegada a la Unidad Deportiva de Apatzingán, la mandataria Claudia Sheinbaum evitó realizar declaraciones sobre este asunto, indicando: "Ya, ya, ya, después platicamos de eso".

Según un reporte publicado el 24 de octubre por EL UNIVERSAL, la ASF ha iniciado una investigación sobre el Instituto Nacional Electoral debido a posibles irregularidades que podrían haber generado daños al erario por un monto superior a 65.5 millones de pesos, relacionados con observaciones realizadas en 2005 que no han sido solventadas. Ante esta situación, Taddei expresó que acepta con respeto las indagaciones que la ASF ha decidido llevar a cabo, señalando la importancia del respeto a los procesos de fiscalización entre órganos del Estado mexicano.

La ASF ha señalado que posee elementos probatorios de posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en diversas contrataciones relacionadas con el INE. En un comunicado emitido por el Instituto, se corroboró que el INE colaborará plenamente con la ASF y su Órgano Interno de Control, ya se han entregado antecedentes pertinentes a esta última auditoría.

Taddei se mostró abierta al escrutinio, abogando por investigaciones exhaustivas y apegadas a derecho, y resaltó que es fundamental que las autoridades competentes determinen las posibles responsabilidades sobre las contrataciones realizadas. Reiteró que ninguna entidad o individuo está por encima de la ley.

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En cuanto a la transparencia, Taddei enfatizó que la gestión del INE se ha llevado a cabo con probidad y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Constitución. Anunció la creación de un micrositio denominado "INE siempre a la vista, contigo en cada paso", que estará disponible para el público, con el objetivo de promover la transparencia en los procesos del Instituto.

Por último, la presidenta del INE hizo un llamado a la población para que confíe en el organismo electoral y en la protección de su voto, subrayando que la democracia depende de instituciones robustas, de rendición de cuentas y de la verdad. A los trabajadores del INE les recordó su rol esencial en la garantía de elecciones confiables y los instó a continuar con integridad y rigor técnico.