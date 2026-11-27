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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante seis horas, grupos de taxistas realizaron bloqueos de manera simultánea en vialidades principales de la Ciudad de México, lo que generó un severo caos vial. Se manifestaron en contra de operativos realizados por las autoridades capitalinas y exigieron condonación de multas.

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció una mesa de diálogo con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), así como las secretarías de Movilidad y de Gobierno, pero fue rechazada por los manifestantes.

En el norte de la Ciudad, los conductores bloquearon los accesos al Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes, sobre avenida Insurgentes y avenida Ticomán, donde impidieron el paso vehicular en dirección al sur.

También ocuparon el cruce de Calzada Vallejo y avenida Cuitláhuac, en la colonia Defensores de la República, donde se reportó la presencia de 15 taxistas. Otro de los cierres se registró en avenida 608 y calle 412, en la colonia Villa de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, lo que complicó la circulación en una de las principales zonas de acceso al norte de la capital.

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Las movilizaciones se extendieron hacia el sur y oriente de la Ciudad.