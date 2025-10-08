Tiene gobierno a 14 de La Barredora como objetivos

CIUDAD DE MÉXICO.- El gabinete de seguridad federal tiene en la mira por lo menos a 14 objetivos de primero, segundo y tercer nivel de La Barredora, que faltan por detener para desmantelar al grupo criminal surgido en Tabasco durante la gestión del senador morenista Adán Augusto López Hernández cuando fue gobernador de la entidad entre 2019 y 2021 y que ahora son objetivos prioritarios.

Entre ellos se encuentra, Daniel Hernández Montejo, “Prada” o “El H”, el único operador de confianza de Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”, que sigue libre y asumió el mando de la organización delictiva dedicada al robo de combustible, secuestro, extorsión y tráfico de armas y migrantes, tras la captura del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y de Ulises Pinto Madera, “El Mamado”.

Según la estructura del menguado grupo criminal, Hernández Montejo era operador cercano de Bermúdez Requena, también conocido como “Munra” actualmente mantiene una pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de territorios en Tabasco para las actividades delictivas.

Antes de asumir el liderazgo, Hernández Montejo, conocido como “Chichirria”, se desempeñó como jefe de sicarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí