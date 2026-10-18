¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hablar desde el yo es inevitable. Incluso en los textos que creemos crear más fantasiosos o más objetivos algo se cuela de ese yo que no queremos aflore o emerja. De ahí a que todo sea ese yo hay una respetable distancia. Debería haberla. Abrimos un periódico o prendemos la tele y ahí estan esos tantos yoes queriendo dirigir el de los otros.

Antes se decía que los políticos debían tener «piel gruesa, estómago de acero y una espalda ancha», porque debían resistir críticas, tener capacidad de tolerar situaciones difíciles y para cargar con el peso de la responsabilidad. Lo del estómago también se decía que era para aguantar tantas comelitonas y la espalda para resistir bien tantas palmaditas de los correligionarios.

A pocos minutos de saber que le dieron el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, el presidente de Estados UNidos, Donald Trump, soltó otra de sus narcisistas joyas: «En todas las guerras que he resuelto, nunca hablé con las Naciones Unidas —no sirvieron de ayuda. Los Estados Unidos de América, representados por mí, como su Presidente, deberían haber recibido el Premio Nobel de la Paz, pero no lo hicieron. Esta es una mancha indeleble en Noruega, una que nunca será olvidada. El Premio Nobel de la "Paz" ha sido desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son anti-democracia, ¡y enemigos de la civilización!».

Los políticos que saben que su voluntad será cumplida a pesar de lo irracional que pueda ser, abundan. Trump es el más claro ejemplo. En un mítin les dijo a sus seguidores: «Podría decir las cosas más estúpidas y aun así aplaudirían». Y sí, le aplaudieron. También ahí anda el presidente argentino, Javier Milei diciendo sandeces, por no citar otros ejemplos. Aunque la realidad le lleve la contra, Milei cree que, como el personaje musical de José Alfredo, su palabra es la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente de Argentina prohibió el ingreso y apoyó la expulsión a los extranjeros «que dirijan o inciten mensajes de odio, discriminación y/o violencia» contra «el pueblo argentino o sus ciudadanos» y a «los símbolos patrios».

Cosa ´curiosa´, justo el día en que se realizaría en San Luis Potosí una jornada del foro del colectivo periodístico Voces Libres, un grupo no identificado de de alumnos de la Facultad de Comercio de la UASLP tomaron las instalaciones. El foro fue trasladado de última hora a otra facultad, la de Ciencias de la Comunicación.

Ese día diputados locales de los partidos Verde, del Trabajo y Nueva Alianza lamentaron que la Autónoma fuera sede y descalificaron el foro periodístico por ser «un grotesco evento dirigido a promover la confrontación política» y estar «conducido por algunos personajes que se encuentran al servicio del presidente municipal, Enrique Galindo, quien se ha declarado antigallardista. Consideramos que en este tipo de encuentros abundarán la denostación y la descalificación hacia grupos y actores políticos adversarios del referido presidente municipal».

Recordemos que no tiene mucho (en julio) que tuvieron que dar marcha atrás a la ley que habían creado para regular el uso de las inteligencias artificiales. Y las amenazas de demandas contra periodistas no han parado.

En Estados Unidos, luego de las protestas masivas en las redes, parece que ya se volvió a subir completa la participación de Los Tigres del Norte en el programa Tiny Desk, luego de que quitaran la presentación del productor Félix Contreras, con un mensaje de aliento a la comunidad latina, un tema "emocional y complejo". Contreras habló, entre otras cosas, de los cambios en la frontera y de que «nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez».

Voyme esta semana con una frase de Irene Vallejo: «Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos».

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: como cada año, hacemos una invitación abierta para colaborar en el blog «Muerte y arte en San Luis Potosí (y, obvio, más allá)», que actualizaremos los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Textos más o menos breves de cualquier género, con o sin ilustración, de cualquier género. Esquelas, calaveritas, cuentos, recuerdos o anécdotas relacionadas con la muerte en general o de algún ser querido. Recibiremos colaboraciones hasta el 30 de octubre para programarlas con cuidado y con tiempo.