Durante décadas, ha existido una frase ha dominado en el mundo de los negocios: “El cliente siempre tiene la razón.” Muchas empresas la han convertido en un principio casi incuestionable, utilizándola como guía para tomar decisiones comerciales y de servicio.

Sin embargo, vale la pena preguntarnos: ¿es realmente cierta? ¿está vigente esa postura?

Más que una regla absoluta, esta frase debe entenderse como una invitación a escuchar al cliente con atención y respeto. Escuchar no significa aceptar todas sus peticiones. Significa comprender sus necesidades, identificar las causas de su insatisfacción y actuar con criterio para ofrecer la mejor solución posible.

¿Quién me ayudará a mejorar más?

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a) Un cliente que nunca se queja y me acepta todo lo que le doy.

b) Un cliente que constantemente ve fallas en mi producto o servicio y me lo hace ver de manera directa.

Claro está que la opción “B” es la correcta, si no hay gente que me retroalimente sobre lo que estoy haciendo, no sabré que tengo que mejorar.

Las organizaciones más exitosas “NO” buscan decir “sí” a todo. Buscan generar valor de forma consistente. Uno de los errores más comunes es creer que satisfacer cualquier solicitud fortalecerá la relación con el cliente. En realidad, intentar complacer a todos puede llevar a perder identidad, rentabilidad y enfoque estratégico.

Imaginemos un restaurante que modifica constantemente su menú para atender cada petición individual. O una empresa de software que desarrolla funciones específicas para cada cliente sin considerar su estrategia de producto. Al principio parece una muestra de excelente servicio; con el tiempo, termina convirtiéndose en una operación compleja, costosa e insostenible.

Los mejores negocios entienden que no todos los clientes son iguales. Algunos generan relaciones de largo plazo, recomiendan la marca y comparten sus valores. Otros demandan recursos excesivos, generan conflictos constantes o buscan beneficios imposibles de sostener.

Otro aspecto importante es diferenciar entre la percepción del cliente y la realidad del negocio. Si un cliente considera que un proceso es lento, su percepción merece ser escuchada, incluso si internamente el procedimiento cumple con todos los estándares. La percepción es información valiosa porque revela cómo está viviendo la experiencia. Sin embargo, la solución no siempre consiste en eliminar el proceso; muchas veces consiste en comunicar mejor su propósito o encontrar formas de hacerlo más eficiente.

Afortunadamente hoy en día encontramos cada vez más clientes empáticos y esto es de gran utilidad porque cuando tu explicas parte del proceso entenderá algunas de las razones por las cuales no cumples con sus expectativas, así que una vez sabiendo eso, él es quien decidirá si sigue comprándote, aceptando tus políticas, tiempos de entrega o calidad ofrecida. Lo que si no hará es calificarte de manera negativa pues le has explicado de manera muy clara y directa. (COMUNICACIÓN)

Las empresas que logran relaciones duraderas tienen algo en común: establecen límites claros. Saben cuándo adaptar un servicio y cuándo mantener una política que protege la calidad, la equidad o la sostenibilidad del negocio. Decir “no” con respeto, argumentos y alternativas también forma parte de un buen servicio.

En el fondo, el objetivo del marketing y del servicio al cliente no es satisfacer cualquier deseo, sino construir relaciones de confianza. Y la confianza se fortalece cuando existe coherencia entre lo que la empresa promete, lo que realmente puede ofrecer y la forma en que actúa ante situaciones difíciles.

Quizá ha llegado el momento de actualizar aquella famosa frase. Más que afirmar que el cliente siempre tiene la razón, deberíamos reconocer que el cliente siempre merece ser escuchado. Escucharlo permite aprender, mejorar y evolucionar. Pero las decisiones finales deben considerar también la estrategia, la viabilidad y los valores de la organización.

Porque una empresa que intenta complacer a todos corre el riesgo de dejar de ser relevante para quienes realmente importan.

“Escuchar al cliente es una obligación; decirle siempre que sí es, muchas veces, una falta de estrategia.”