Enfrentamiento armado deja dos muertos

VILLA DEL CARBÓN, Méx.- Dos hombres fallecidos y cuatro heridos de gravedad fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado en la comunidad de Molinos, sobre la carretera Nicolás Romero-Villa del Carbón.

De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación habría derivado de una disputa entre grupos sindicales por los trabajos de rehabilitación de dicha carretera, lo que dejó a dos personas fallecidas. La disputa generó también el cierre total de la vialidad durante varias horas.

De acuerdo con testigos un grupo armado irrumpió en la zona abriendo fuego de manera directa contra la cuadrilla que estaba en el sitio realizando labores de rehabilitación en el tramo carretero.

Además, detallaron que la disputa es desde hace varios años por el control del transporte de materiales y las cuotas de trabajo en las obras de la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero.

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Señalaron que en reiteradas ocasiones llamaron a la policía de Villa del Carbón, pero nunca llegaron, por lo que tuvieron que pedir apoyo del municipio vecino de Nicolás Romero.

El hecho género la movilización de elementos de seguridad, así como de la FGJEM.