Fortalecer las facultades de los tres órdenes de gobierno, incluido el municipal

Todo país federal tiene tres órdenes de gobierno, como es el caso de México, y en América Latina de Argentina, Brasil y Colombia. Por supuesto, en el norte, Estados Unidos y Canadá.

Veamos los órdenes subnacionales, es decir, estados o entidades federativas, y sumemos después el caso municipal.

En la parte recaudatoria, la responsabilidad más relevante es la del gobierno central, en virtud de que desde los años 80, al crearse el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades federativas firmaron un Convenio de Adhesión, mediante el cual se comprometían a dejar en suspenso —esto es, a no utilizar— potestades que, al no otorgarlas la Constitución de manera exclusiva al gobierno central o federal, podrían utilizar los estados, como el ISR o el IVA, recibiendo a cambio participaciones, esto es, un porcentaje de la recaudación que haría la instancia federal —hoy directamente el SAT—. En ese momento, el Distrito Federal, al ser una dependencia federal, no se adhirió mediante el Convenio sino a través de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. Hoy la Ciudad de México es entidad federativa con un régimen fiscal centralista y las alcaldías no recaudan; lo hace el gobierno central.

La Ciudad de México recauda una parte importante de sus ingresos propios, por encima del 40 %. En los estados, particularmente entre los del norte del país, han llegado a rebasar el 20 %, destacando Nuevo León; pero en el sur la recaudación propia ha sido más limitada.

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Con el tiempo, ya muchas entidades al interior de la república también han hecho un esfuerzo recaudatorio; sin embargo, tendrán que hacer un esfuerzo mayor. Una entidad destacada por su propia naturaleza como Quintana Roo ha incrementado de manera constante su recaudación fiscal, así como otros estados como Querétaro y otros más.

Por otro lado, como señalaba desde hace algunos años, está el ejercicio correcto y transparente del gasto, y está muy claro en la Constitución y en la Ley de Disciplina Financiera cuáles son las facultades correspondientes.

Aparentemente es el momento también de que las entidades federativas fortalezcan sus facultades recaudatorias, de que se revise la Ley de Disciplina Financiera —que ya tiene muchos años sin actualizarse— y de que los municipios sean más proactivos como el orden de gobierno fundamental de nuestro sistema federal.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido parte sustantiva del desarrollo económico del país y, por lo mismo, hay que fortalecerlo a través de sus propias facultades, sin olvidar que el municipio es la cuna del desarrollo del país, aun cuando hay estados como Oaxaca donde el sistema de usos y costumbres ha derivado en que, de los 570 municipios del estado, la mayoría sean de usos y costumbres, lo cual ha fortalecido la participación municipal y la transparencia ante los ciudadanos.

Ha habido errores en el pasado, como cuando muchas entidades desaparecieron el impuesto a la tenencia —que administraban los estados, correspondiendo el 20 % a los municipios— por razones eminentemente de coyuntura política, con resultados desafortunados en ciertos municipios.

Es relevante, entonces, fortalecer nuestro federalismo apoyando y cuidando las facultades de los tres órdenes de gobierno.

brunodavidpau@yahoo.com.mx