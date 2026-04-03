Secciones

Secciones

Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A

¿Y ese afán por negarte y resistirme?

¿Y ese volverte sordo a mi llamado?

¿Y ese fingirte muerto y sepultado?

¿Y ese clavar tu puerta por no abrirme?

¿Y ese tu vano empeño por huirme

siendo yo cruz y tú crucificado?

¿Y ese quererme huir desatentado,

siendo tú el preso y yo la cárcel firme?

¿Cómo podrás echarme de tu lado,

si yo soy la corona de tus sienes

y la llaga que rompe tu costado?

Sé mi cautivo, pues. Te he derrotado...

Señor: te tengo ya porque me tienes.

Porque te busco, Dios, ya te he encontrado.

“....México es uno de los mayores productores de plata en el mundo...”.

“....México es uno de los mayores productores de plata en el mundo...”.

No hubo sensatez, ni congruencia

No hubo sensatez, ni congruencia

Mirador

Mirador

Fortalecer las facultades de los tres órdenes de gobierno, incluido el municipal

Fortalecer las facultades de los tres órdenes de gobierno, incluido el municipal

