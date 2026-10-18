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Historias de la creación del mundo

El Espíritu le preguntó al Señor:

-¿Por qué hiciste a la mosca?

-¿Por qué hiciste al zancudo?

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-¿Por qué hiciste a la pulga?

-¿Por qué hiciste a la chinche?

-¿Por qué hiciste al piojo?

-¿Por qué hiciste a la garrapata?

-¿Por qué hiciste a la ladilla?

-Respondió el Señor:

-Los hombres me van a molestar mucho. Hice a esas criaturas para molestarlos yo a ellos.

¡Hasta mañana!...