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Preguntas y respuestas
Historias de la creación del mundo
El Espíritu le preguntó al Señor:
-¿Por qué hiciste a la mosca?
-¿Por qué hiciste al zancudo?
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-¿Por qué hiciste a la pulga?
-¿Por qué hiciste a la chinche?
-¿Por qué hiciste al piojo?
-¿Por qué hiciste a la garrapata?
-¿Por qué hiciste a la ladilla?
-Respondió el Señor:
-Los hombres me van a molestar mucho. Hice a esas criaturas para molestarlos yo a ellos.
¡Hasta mañana!...