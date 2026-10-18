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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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      Historias de la creación del mundo

      El Espíritu le preguntó al Señor:

      -¿Por qué hiciste a la mosca?

      -¿Por qué hiciste al zancudo?

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      -¿Por qué hiciste a la pulga?

      -¿Por qué hiciste a la chinche?

      -¿Por qué hiciste al piojo?

      -¿Por qué hiciste a la garrapata?

      -¿Por qué hiciste a la ladilla?

      -Respondió el Señor:

      -Los hombres me van a molestar mucho. Hice a esas criaturas para molestarlos yo a ellos.

      ¡Hasta mañana!...

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