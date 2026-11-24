¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un centenar de intelectuales, economistas, abogados, sociólogos, filósofos e historiadores lanzaron el sábado pasado en París, Francia, un manifiesto en el que advierten graves riesgos por el derrotero que está tomando la concentración de la riqueza mundial en pocas manos, esto es, de una oligarquía internacional encarnada por magnates con una riqueza extrema que se traduce “en un poder extremo”, como es el caso emblemático de personajes como Elon Musk “que compró la red social Twitter y la puso al servicio de causas ideológicas a las que es afín” (en “La Jornada”, 23 de noviembre de 2026), en alusión a los enjuagues de negocios con el presidente estadounidense Donald Trump, negocios que, en efecto, son también causa ideológica de la voracidad de poder económico y político del viejo imperialismo gringo revestido de neofascismo.

El asunto es que, de acuerdo con ese manifiesto, la riqueza de que hacen gala los oligarcas como el mencionado Musk, les permite “decidir el rumbo de empresas multinacionales cuyas decisiones, como el desarrollo de la inteligencia artificial, afectan a toda la humanidad”, por lo que, en ese sentido, se presentan como una clara “amenaza a las democracias” porque, dicen, ese poder extremo se traduce en la capacidad de “influir en la ideología dominante mediante la compra de periódicos, radio, televisión y redes sociales (…) por tanto, en el rumbo de las políticas públicas mediante el financiamiento de campañas electorales y candidatos” (Ibid).

En el referido manifiesto, se hace una comparación de los alcances de la concentración actual de la riqueza extrema y su dimensión global, con la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial “cuando las desigualdades alcanzaron un mínimo histórico”. El contraste epocal lleva a considerar que “el planeta en su conjunto se precipita al abismo” y se requiere, proponen, “establecer una internacional democrática” y “un impuesto mínimo a los ultra-ricos”, quedando en el centro de variados problemas el de la apropiación de la tan llevada y traída inteligencia artificial. Entre los firmantes del manifiesto están intelectuales como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz y Naomi Klein.

La verdad es que, en buena medida, en el fondo está el problema que antes se ha comentado en este espacio acerca de dos visiones civilizatorias: el de una comunidad originada por lazos anteriores al dinero y que, no obstante la innovación tecnológica alcanzada, sigue resistiendo; y el de una sociedad donde el dinero se pretende cono medida equivalente y universal… ¡de razón, equidad y justicia! Pero, también en el fondo es la prevalencia de lo que antes se ha señalado aquí con respecto a la ley general de acumulación de capital que un clásico como Marx, revisitado por intelectuales como el ya mencionado Piketty, formuló de manera implacable al señalar que todos los métodos para la producción de plus-valor terminan generando riqueza en pocas manos en un polo de la relación capital-trabajo y miseria en el polo opuesto. Esto en términos de la desigualdad que se pretende cubrir; pero en términos de la amenaza a la democracia, habría que ir un poco más lejos y recordar, como lo hace el escritor Milan Kundera en uno de sus textos a propósito de una broma ontológica en la que se ve involucrado Don Quijote cuando en una taberna toma para sí una vasija de cobre y se la coloca como yelmo en la cabeza, reacio a conceder que no se trata de una simple vasija provoca que los parroquianos propongan resolver el dilema de manera objetiva, esto es, apelando a la verdad mediante una votación secreta, es decir de manera democrática… y resulta que todos los presentes participan entusiasmados y resuelven dar con su voto la razón a don Quijote: la vasija es reconocida como un yelmo. Bondades sencillas de la democracia que, ahora, con tan complejas veleidades económicas, ya no se sabe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí