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Hay un momento exacto en que la ciudad cambia de ritmo sin avisar. No hace falta mirar el calendario: se nota en la luz que empieza a caer más temprano, en el aire fresco que obliga a sacar el suéter desde la mañana y en esa frase que, de pronto, todo mundo repite como saludo en la banqueta, en la oficina o en la fila del súper: “Pues ya se nos acabó el año”.

Lo decimos con una mezcla de asombro y resignación, como si entre finales de noviembre y el último día de diciembre no hubiera nada más que un pasillo largo que hay que cruzar corriendo. Apenas termina el penúltimo mes y la cabeza ya está puesta en los cierres, las posadas, las listas de pendientes, las cuentas por cuadrar y los propósitos que ni siquiera hemos empezado a pensar. Vivimos las últimas cinco semanas del año como quien hace maletas con demasiada anticipación: con la mente ya en el viaje y el cuerpo apenas estorbando en la sala.

El problema de adelantar tanto el reloj es que terminamos regalando días enteros. Noviembre tiene una textura distinta a diciembre; es más silencioso, menos ruidoso, menos exigente. Todavía no llegan las prisas obligatorias ni el vértigo de los compromisos sociales; todavía hay espacio para una tarde sin agenda, para el café que se toma despacio mientras afuera empieza a oscurecer, para esa conversación larga que no tiene que competir con las luces ni con el ruido de las fiestas.

Sin embargo, nos cuesta trabajo habitar los cierres sin convertirlos en trámite. Pareciera que, si no estamos tachando pendientes de una lista, estamos perdiendo el tiempo. Y entonces pasa algo curioso: cuando por fin llega enero y miramos atrás, casi nunca recordamos qué tan rápido cerramos el año o cuántos asuntos dejamos resueltos antes del día treinta y uno. Lo que de verdad se queda en la memoria suele ser mucho más discreto: una sobremesa que se alargó sin mirar el reloj, una caminata tranquila por el centro cuando ya bajó el sol, el gusto de escuchar a alguien con atención real o el simple alivio de llegar a casa cuando refresca.

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Tal vez la prisa de fin de año sea una forma elegante de distraernos de lo esencial. Mientras corremos para “dejar todo listo”, se nos olvida que la vida no ocurre después de terminar los pendientes, sino justo en medio de ellos. No hace falta esperar a que cambie el calendario para bajar un cambio, ni aguardar a enero para empezar distinto.

Todavía queda noviembre, y también queda todo diciembre por delante antes de que la última hoja se desprenda. Ojalá nos demos permiso de no dar por terminado el año antes de tiempo. A veces, la mejor manera de cerrar un ciclo no es acelerar el paso, sino sentarse un rato a mirar lo que todavía está vivo hoy.