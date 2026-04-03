Turisteando

“El mundo es un libro, y aquellos

que no viajan leen solo una página”.

Richard Lassels, El viaje a Italia, 1670

En un momento en que la economía nacional exhibe debilidad, el turismo muestra una persistente fortaleza. No solo se están registrando cifras positivas de arribos de visitantes internacionales, sino que el turismo nacional se fortalece. No es un fenómeno solo de México; después de la pandemia, hemos visto grandes deseos de gente de todas las nacionalidades y clases sociales por viajar y vivir nuevas experiencias.

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En enero de 2026, según el INEGI, 8.8 millones de visitantes internacionales ingresaron a nuestro país. El aumento anual es de 10 por ciento, aunque solo 4.8 millones pernoctaron aquí. Otros 4.5 millones entraron como “excursionistas internacionales”, pero regresaron a casa el mismo día. Sus visitas, sin embargo, también generan ingresos.

En todo 2025 llegaron a México 98.2 millones de visitantes internacionales, 13.6 por ciento más que en 2024, y dejaron una derrama económica de 31,715 millones de dólares, 3.9 por ciento más que un año antes. El gasto promedio, sin embargo, fue de solo 663.69 dólares,1.2 por ciento menos que en 2024, el cual es bajo en comparaciones internacionales. Los ingresos totales del turismo ocupan el segundo lugar en nuestra cuenta corriente, solo después de las remesas, que alcanzaron 61,791 millones de dólares en 2025. Las exportaciones petroleras, que durante tanto tiempo fueron el mayor ingreso internacional, alcanzaron apenas 21,245 millones de dólares en 2025, sin considerar que desde hace años la balanza comercial petrolera ha sido negativa. En 2025 México registró importaciones petroleras por valor de 46,797 millones de dólares, casi el doble que las exportaciones.

Los visitantes internacionales representan solo una parte de la actividad turística de nuestro país. Un 55 por ciento de las reservas hoteleras las hacemos los mexicanos. Además, muchas veces al viajar nuestros connacionales se quedan en casas de familiares o en viviendas de alquiler de corto plazo, sin dejar de gastar en los lugares de destino. En 2025, según la secretaria de turismo Josefina Rodríguez, se registraron 109.3 millones de estancias en hoteles mexicanos de turistas nacionales.

El turismo representa 8.7 por ciento del producto interno bruto de México. El transporte de pasajeros, con 21.1 por ciento del PIB turístico, y el alojamiento, con 20, son las principales actividades, pero los restaurantes, bares y centros nocturnos aportan otro 15.3. Aunque México es la 13ª economía del mundo en tamaño, según el FMI, somos la sexta en visitantes internacionales (Organización Mundial de Turismo), detrás solo de Francia, España, Estados Unidos, Türkiye e Italia. Aunque la Copa del Mundo de futbol se concentrará en la Unión Americana, sin duda nos dará promoción.

No son muchas las actividades en México que muestran avances tan claros en los últimos años. Una buena decisión de AMLO fue no cerrar las puertas a los visitantes internacionales durante la pandemia. México era uno de los pocos destinos abiertos al mundo en 2020; muchos vinieron por eso y se enamoraron de nuestro país.

Los retos siguen siendo importantes. Las imágenes de violencia criminal son el principal obstáculo para atraer visitantes extranjeros. La inseguridad en las carreteras afecta a los viajeros nacionales que quieren conocer el país por tierra. López Obrador dejó a nuestro país sin promoción turística internacional, a pesar de que el gobierno sigue cobrando un impuesto a visitantes para ese propósito específico. Mucho queda por arreglar, cierto, pero debemos reconocer que si hay una actividad exitosa en México hoy es el turismo.

April Fools

El discurso del presidente Trump de Estados Unidos del 1º de abril, April Fools’ Day, el día de los inocentes en ese país, exhibió la falta de claridad de sus objetivos en la guerra contra Irán. Por eso se dispararon los precios del petróleo y cayeron las acciones.

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