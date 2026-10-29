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Agarran a sujeto allanando una casa en el Centro

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a sujeto allanando una casa en el Centro
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      En un domicilio de la colonia Niños Héroes, un hombre fue hallado por los dueños en flagrancia escalando por el balcón y llevando tablas de madera consigo. El sujeto fue detenido por allanamiento.

      De acuerdo con el informe policial, elementos de la Policía de la capital realizaban recorridos preventivos sobre el cuadrante centro, cuando fueron alertados vía radiofrecuencia de una ciudadana que solicitaba la presencia policial por un posible allanamiento, ya que un hombre desconocido había ingresado a un domicilio, en ese momento sin sus habitantes.

      Al arribar al inmueble ubicado en la calle Agustín Melgar, los oficiales notaron la presencia de un hombre en el balcón, quien cargaba varias tablas grandes de madera, mismo que al percatarse de la presencia policial, soltó los objetos con la intención de huir.

      Enseguida, se presentó la parte afectada, misma que indicó que el hombre no era conocido y no tenía autorización de ingresar, por lo que indicó querer proceder legalmente.

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      Fue entonces que se inició la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien se identificó como Osvaldo "N" de 27 años, quien fuera canalizado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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