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Aprehende PDI a acusados de narcomenudeo

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Aprehende PDI a acusados de narcomenudeo
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      Previamente, los señalados fueron detenidos en distintos hechos por corporaciones preventivas, al ser encontrados en posesión de sustancias prohibidas. Posteriormente, en audiencia ante la autoridad judicial, obtuvieron su libertad bajo caución, mientras agentes fiscales continuaban con las investigaciones correspondientes.

      Al determinar que los imputados incumplieron con las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia, por lo que esta representación social solicitó los mandamientos judiciales respectivos.

      Con dichos mandatos, elementos de la PDI implementaron labores operativas y de vigilancia, logrando la detención de Hugo "N" en la colonia Lagunita del municipio de Matehuala. Por otra parte, Jorge Luis "N" fue aprehendido en la colonia Emiliano Zapata de Ciudad Valles, mientras que Gustavo "N" fue notificado del mandamiento judicial en su contra al interior del Centro Penitenciario Estatal de La Pila, donde permanece recluido por diversos delito.

      En todos los casos, los imputados quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere.

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