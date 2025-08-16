Aprehenden a homicidas de un hombre en Rayón

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de tres personas por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Los imputados, son dos menores de edad y un adulto, habrían agredido con un arma punzocortante y objetos contundentes a un ciudadano el pasado 5 de agosto, en un domicilio de la comunidad Aguacatillos, municipio de Rayón. La víctima perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Tras lo ocurrido, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes y, una vez integrados los datos de prueba a la carpeta de investigación, esta fue judicializada. La autoridad judicial emitió las órdenes de aprehensión en contra de los señalados.

Elementos investigadores realizaron labores de búsqueda y vigilancia, logrando detener a los dos menores de edad implicados, en la Z. Centro del municipio referido.

Asimismo, se estableció que el tercer señalado, Alejandro “N”, ya se encontraba recluido por otro delito en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde fue notificado de la orden de aprehensión y del nuevo proceso penal en su contra.