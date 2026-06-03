Aprehenden a violador de la capital
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Por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada, en concurso real con abuso sexual en la capital potosina, la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio "N".
Las investigaciones desarrolladas, derivaron de una denuncia en la que se señaló que el imputado presuntamente realizó diversos actos de naturaleza sexual y tocamientos sin consentimiento en agravio de una víctima.
Asimismo, los datos de prueba obtenidos por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, establecen que los hechos habrían ocurrido aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la persona afectada, quien presentaba diversos antecedentes médicos que limitaban su capacidad de resistencia.
La FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.
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por los delitos antes señalados. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron labores de campo que permitieron localizar al señalado en la Privada de los Insurgentes, donde se le informó sobre el mandato en su contra y los derechos que le asisten como persona detenida.
Una vez asegurado, Juan Antonio "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.
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