Apresan a sujetos que balearon a otro en Pavón
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos individuos de nombre Emmanuel "N" y Héctor "N", fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, son señalados de balear a un hombre en la colonia Pavón.
Ambos sujetos fueron investigados luego de que, el 16 de febrero de 2026, un el afectado fuera lesionado con un arma de fuego en la Plaza La Luna, en la mencionada.
De esta forma, la Fiscalía potosina obtuvo datos de prueba en contra de estas personas y, con ello, se tramitaron las respectivas órdenes de aprehensión, las cuales, al ser otorgadas, fueron entregadas a elementos de la PDI para su debido cumplimiento.
Fue cerca del lugar donde sucedieron los hechos donde Emmanuel "N" y Héctor "N" fueron asegurados por los elementos investigadores, quienes ejecutaron los protocolos respectivos y los pusieron a disposición del Juez que definirá su situación jurídica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Camioneta arrolla a pareja en moto; muere el conductor
Redacción
La acompañante, quien se encuentra embarazada, resultó lesionada;
Continuará en penal de Valles policía acusado de matar a su hermano
PULSO
La Fiscalía de San Luis Potosí obtuvo prisión preventiva en el caso
Estrellan camioneta en camión estacionado; no hay heridos
Huasteca Hoy
Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves y fueron trasladados para revisión médica en hospital local.