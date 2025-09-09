Arrestan a 3 hombres y una mujer por agredir a sus parejas

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a una mujer y tres hombres por presunta violencia familiar; uno de ellos también cometió desacato a una orden judicial ya que tenía orden de no acercarse a la víctima.

Alma “N” de 46 años fue detenida luego de ingresar a un domicilio en la calle Siquem de la colonia San Francisco de Asís, propiedad de su ex pareja, a quien agredió de forma física y verbal, además de incumplir con una orden judicial en su contra. La parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses se presentaron en la calle Circuito Batista, en la colonia La Virgen, donde la presunta víctima les mencionó que su pareja la violentó de manera física y verbal, expresando a la autoridad su deseo de proceder legalmente. En el lugar tuvieron contacto con quien dijo llamarse Jesús “N” de 29 años.

En la avenida Valle de los Cactus, los servidores públicos acudieron a un domicilio para atender un auxilio donde una mujer manifestó querer proceder legalmente en contra de quien se identificó como Rafael “N” de 46 años, su pareja, quien la agredió de forma física y verbal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, en la calle Codorniz de la colonia Hogares Populares Pavón, los agentes municipales acudieron a un domicilio donde una mujer indicó que su ex pareja la violentó de forma física y verbal, siendo su deseo de proceder legalmente. En el lugar tuvieron contacto con el señalado, quien dijo llamarse Javier “N” de 36 años.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar e incumplimiento de una orden judicial, además de informarles los derechos que la ley les concede y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.