Arrestan a un presunto asesino de la capital

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Un sujeto, señalado de un homicidio el pasado mes de octubre, en la colonia Santuario, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Esto, tras labores de inteligencia e investigación, con las que lograron la detención de Edwin "N", el presunto responsable del delito de homicidio calificado ocurrido en la capital potosina.

La autoridad investigadora inició las indagatorias de este caso, al tomar conocimiento del fallecimiento de una persona en octubre de 2025, en la colonia referida, e inició las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los probables responsables.

Los datos de prueba recabados permitieron establecer la probable participación de Edwin "N" en los hechos, por lo que un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

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Mediante labores de inteligencia, se ubicó al imputado en la colonia Himno Nacional, y en un operativo de vigilancia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden judicial y realizaron su detención.

Tras los procedimientos legales correspondientes, Edwin "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, la Fiscalía potosina buscará avanzar en el proceso penal y presentar los datos de prueba que sustentan la imputación, con el objetivo de esclarecer los hechos y obtener justicia para la víctima y sus familia.