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Atrapa la GCE a cinco objetivos prioritarios

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Atrapa la GCE a cinco objetivos prioritarios
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      En labores de inteligencia y despliegues en distintos puntos de la entidad, la Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas identificadas como objetivos prioritarios, por su posible relación con actividades de posesión y distribución de narcóticos, además de asegurar diversas cantidades de drogas y un arma de fuego.

      En Villa de Pozos, fue detenido Sergio "N", de 43 años, a quien se le aseguraron  dosis de cristal y de acuerdo con información de inteligencia, es considerado un objetivo prioritario por su posible vinculación con la venta de narcóticos en la Central de Abastos; en otro hecho, registrado en la capital potosina, fue detenido Brandon "N", de 19 años, a quien se le aseguraron 442 gramos de cristal, 85 dosis de cocaína,  dosis de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego.

      Por otra parte, en Ciudad Fernández fueron detenidos Eulises "N", de 43 años, originario de Chiapas; Cornelio "N", de 18 años, originario de Salinas de Hidalgo, y Cristian "N", de 31 años a quienes se les aseguraron  dosis de cristal.

      Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

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      Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene las acciones de inteligencia, vigilancia y despliegue operativo para combatir la distribución de narcóticos y fortalecer la seguridad en las cuatro regiones.

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