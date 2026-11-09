Atrapa la GCE a cinco objetivos prioritarios

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En labores de inteligencia y despliegues en distintos puntos de la entidad, la Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas identificadas como objetivos prioritarios, por su posible relación con actividades de posesión y distribución de narcóticos, además de asegurar diversas cantidades de drogas y un arma de fuego.

En Villa de Pozos, fue detenido Sergio "N", de 43 años, a quien se le aseguraron dosis de cristal y de acuerdo con información de inteligencia, es considerado un objetivo prioritario por su posible vinculación con la venta de narcóticos en la Central de Abastos; en otro hecho, registrado en la capital potosina, fue detenido Brandon "N", de 19 años, a quien se le aseguraron 442 gramos de cristal, 85 dosis de cocaína, dosis de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Por otra parte, en Ciudad Fernández fueron detenidos Eulises "N", de 43 años, originario de Chiapas; Cornelio "N", de 18 años, originario de Salinas de Hidalgo, y Cristian "N", de 31 años a quienes se les aseguraron dosis de cristal.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene las acciones de inteligencia, vigilancia y despliegue operativo para combatir la distribución de narcóticos y fortalecer la seguridad en las cuatro regiones.