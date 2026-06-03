Atrapan a tres ladrones de una misma tienda
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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer, un adolescente y un hombre señalados por el delito de robo a un comercio, ubicado en la colonia San Francisco.
La primera intervención habría ocurrido por un reporte que señalaba a dos jóvenes que en complicidad presumiblemente intentaron sustraer mercancía dedicada al cuidado e higiene personal, sin realizar el pago correspondiente. Los detenidos fueron identificados como Jorge "N" de 20 años de edad y un menor de 16 años de edad.
Horas después, en el mismo establecimiento, oficiales municipales informaron a María "N" de 49 años de edad que quedaría en calidad de detenida, por el posible delito de robo a comercio, al ser señalada de intentar sustraer botellas de bebida alcohólica y una cinta doble cara, sin realizar el pago respectivo.
Finalmente, el reportante manifestó su deseo de proceder legalmente en contra de los señalados, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de mantener sus acciones de vigilancia en zonas comerciales del municipio para garantizar el orden y paz de las y los soledenses.
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