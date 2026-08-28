logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a una mujer por robarse 2 mdp

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a una mujer por robarse 2 mdp
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una mujer, señalada por haber robado dos millones de pesos de una casa de Lomas del Tecnológico, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado.

      Se trata de Guadalupe "N", quien enfrenta cargos por el delito de robo calificado.

      Los hechos ocurrieron durante este año, cuando presuntamente fueron sustraídos diversos objetos del inmueble, entre ellos joyería diversa y artículos personales, cuyo valor aproximado asciende a 2 millones de pesos. 

      La investigación estableció la probable participación de Guadalupe "N" en estos hechos, por lo que se llevaron a cabo las acciones correspondientes para cumplimentar el mandato judicial en su contra.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Policía de Investigación lograron detener a la señalada en la capital potosina, para ponerla a disposición de la autoridad judicial.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada
      Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada

      Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada

      SLP

      Redacción

      El percance ocurrió cuando la unidad de carga realizaba maniobras para ingresar a una bodega en la colonia Tierra Blanca

      Capturan a desplazador de tarjetas bancarias en Carranza
      Capturan a desplazador de tarjetas bancarias en Carranza

      Capturan a "desplazador" de tarjetas bancarias en Carranza

      SLP

      Redacción

      El originario de Ciudad de México fue asegurado con nueve plásticos y una navaja

      Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80
      Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80

      Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80

      SLP

      Pulso Online

      Al momento de la inspección, las autoridades aseguraron el vehículo y dos inhibidores de señal

      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL
      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

      SLP

      Redacción

      Fueron detenidos en Tamazunchale por la Guardia Civil Estatal