Atrapan a una mujer por robarse 2 mdp
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Una mujer, señalada por haber robado dos millones de pesos de una casa de Lomas del Tecnológico, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado.
Se trata de Guadalupe "N", quien enfrenta cargos por el delito de robo calificado.
Los hechos ocurrieron durante este año, cuando presuntamente fueron sustraídos diversos objetos del inmueble, entre ellos joyería diversa y artículos personales, cuyo valor aproximado asciende a 2 millones de pesos.
La investigación estableció la probable participación de Guadalupe "N" en estos hechos, por lo que se llevaron a cabo las acciones correspondientes para cumplimentar el mandato judicial en su contra.
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Elementos de la Policía de Investigación lograron detener a la señalada en la capital potosina, para ponerla a disposición de la autoridad judicial.
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