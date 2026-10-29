Auto derriba poste de luz y vuelca en Periférico
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Un automovilista salió ileso, luego de una aparatosa volcadura sobre el Circuito Potosí, que terminó derribando un poste de alumbrado.
El siniestro vial ocurrió la noche de este miércoles, alrededor de las 21:00 horas, cuando un vehículo Chevrolet Astra, de color blanco, conducía sobre los carriles centrales de la vialidad referida, con dirección a la carretera a México.
Fue al llegar a la altura de la colonia Villa Alborada cuando el conductor, que iba a exceso de velocidad, perdió el control del volante hacia su derecha y se impactó contra un poste metálico de alumbrado público. Así, el auto siguió con su trayectoria errática por unos metros que finalmente lo llevaron a caer al carril lateral y terminar volcado, con las llantas hacia arriba.
De inmediato, testigos que presenciaron el percance se acercaron al carro y auxiliaron a la persona involucrada, quien pudo salir por su propio pie, sin necesitar del auxilio de los cuerpos de emergencia ni del traslado a una clínica para su atención médica.
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Momentos después, al lugar arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes se encargaron de asegurar el área y tomar conocimiento del hecho, para deslindar responsabilidades. Asimismo, una grúa tuvo que remolcar la unidad para retirarla del lugar, para continuar con la circulación por la zona.
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