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Seguridad

Cae joven objetivo criminal de Matehuala

El sospechoso estaría relacionado con los delitos de robo y amenazas

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Cae joven objetivo criminal de Matehuala
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      Un presunto objetivo prioritario de Matehuala fue detenido durante las últimas horas por elementos de la Guardia Civil Estatal. Se trata de Cristian "N", de 18 años, presuntamente relacionado con actividades delictivas en el municipio.

      Durante la intervención, los elementos estatales le aseguraron decenas de dosis de marihuana y de "cristal", las cuales, aparentemente, distribuiría en la zona. Además, de acuerdo con información de inteligencia, la persona detenida podría estar relacionada con otros hechos con apariencia de delito como robo y amenazas.

      Sin embargo, la corporación aclaró que serán las autoridades correspondientes quienes llevarán las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme a derecho.

      En una acción distinta, en la colonia Cumbres del mismo municipio, agentes estatales detuvieron a Nefi "N", señalado presuntamente como vigilante de un grupo delincuencial, a quien se le aseguraron 15 artefactos conocidos como "ponchallantas".

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      Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró impulsar acciones coordinadas en las cuatro regiones con la finalidad de identificar posibles generadores de incidencia delictiva y fortalecer las acciones de prevención y seguridad.

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