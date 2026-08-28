logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen cuatro criminales en la zona Altiplano

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
Caen cuatro criminales en la zona Altiplano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante operativos de seguridad en el Altiplano, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro personas en posesión de drogas, asegurando también objetos utilizados para afectar neumáticos y dos unidades. 

      En una primera intervención, desarrollada en la cabecera municipal de Matehuala, fue detenido Marco "N", de 25 años, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 160 gramos, además de una motocicleta Italika, color azul con negro, que no contaba con placas de circulación.

      En una segunda intervención, en la comunidad de San José del Plan, perteneciente a la misma demarcación, fueron detenidos Alejandra "N", de 32 años; José "N", de 40 años, y Ángel "N", de 18 años, a quienes les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de una sustancia con características de "cristal" y 17 artefactos conocidos como "ponchallantas", además de un vehículo Volkswagen.

      Las cuatro personas detenidas, junto con los indicios y vehículos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada
      Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada

      Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada

      SLP

      Redacción

      El percance ocurrió cuando la unidad de carga realizaba maniobras para ingresar a una bodega en la colonia Tierra Blanca

      Capturan a desplazador de tarjetas bancarias en Carranza
      Capturan a desplazador de tarjetas bancarias en Carranza

      Capturan a "desplazador" de tarjetas bancarias en Carranza

      SLP

      Redacción

      El originario de Ciudad de México fue asegurado con nueve plásticos y una navaja

      Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80
      Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80

      Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80

      SLP

      Pulso Online

      Al momento de la inspección, las autoridades aseguraron el vehículo y dos inhibidores de señal

      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL
      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

      SLP

      Redacción

      Fueron detenidos en Tamazunchale por la Guardia Civil Estatal