Caen cuatro criminales en la zona Altiplano
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Durante operativos de seguridad en el Altiplano, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro personas en posesión de drogas, asegurando también objetos utilizados para afectar neumáticos y dos unidades.
En una primera intervención, desarrollada en la cabecera municipal de Matehuala, fue detenido Marco "N", de 25 años, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 160 gramos, además de una motocicleta Italika, color azul con negro, que no contaba con placas de circulación.
En una segunda intervención, en la comunidad de San José del Plan, perteneciente a la misma demarcación, fueron detenidos Alejandra "N", de 32 años; José "N", de 40 años, y Ángel "N", de 18 años, a quienes les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de una sustancia con características de "cristal" y 17 artefactos conocidos como "ponchallantas", además de un vehículo Volkswagen.
Las cuatro personas detenidas, junto con los indicios y vehículos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada
Redacción
El percance ocurrió cuando la unidad de carga realizaba maniobras para ingresar a una bodega en la colonia Tierra Blanca
Capturan a "desplazador" de tarjetas bancarias en Carranza
Redacción
El originario de Ciudad de México fue asegurado con nueve plásticos y una navaja
Caen dos tras robo de autotransporte en carretera 80
Pulso Online
Al momento de la inspección, las autoridades aseguraron el vehículo y dos inhibidores de señal