Caen cuatro criminales en la zona Altiplano

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Durante operativos de seguridad en el Altiplano, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro personas en posesión de drogas, asegurando también objetos utilizados para afectar neumáticos y dos unidades.

En una primera intervención, desarrollada en la cabecera municipal de Matehuala, fue detenido Marco "N", de 25 años, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 160 gramos, además de una motocicleta Italika, color azul con negro, que no contaba con placas de circulación.

En una segunda intervención, en la comunidad de San José del Plan, perteneciente a la misma demarcación, fueron detenidos Alejandra "N", de 32 años; José "N", de 40 años, y Ángel "N", de 18 años, a quienes les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de una sustancia con características de "cristal" y 17 artefactos conocidos como "ponchallantas", además de un vehículo Volkswagen.

Las cuatro personas detenidas, junto con los indicios y vehículos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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