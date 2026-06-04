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Seguridad

Caen narcomenudistas de la Huasteca

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Caen narcomenudistas de la Huasteca
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      AXTLA.- Dos hombres fueron detenidos en el municipio de Axtla de Terrazas porque presuntamente portaban varias dosis de sustancias ilícitas.

      Guillermo "N", de 26 años de edad, y Juan "N", de 24 años, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por hechos con apariencia de delito contra la salud.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se realizó como parte de los operativos de seguridad y vigilancia que lleva a cabo la Guardia Civil Estatal.

      Ambos viajaban en una motocicleta cuando fueron interceptados y, al efectuarles una inspección de seguridad, los agentes descubrieron que portaban varias bolsas con marihuana y dosis de la droga conocida como "cristal".

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      Las personas detenidas, así como los indicios y objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, concluyó la dependencia.

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