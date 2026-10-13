Captura la Estatal a ocho supuestos delincuentes

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Por robo y posesión de drogas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a ocho personas en distintas intervenciones realizadas, durante las últimas 24 horas, en la zona metropolitana y Rioverde.

En una primera acción, en la ciudad, agentes estatales detuvieron a tres presuntos ladrones: Mauricio "N", de 27 años; Jonathan "N", de 30; y Guillermo "N", de 34 años, señalados por presunto robo. A los implicados se les aseguraron diversos indicios y pertenencias de la persona afectada, además de un taxi en el que se trasladaban.

En Rioverde, mediante labores de inteligencia, oficiales detuvieron a Ana "N", de 42 años; Jonathan "N", de 34; José "N", de 43, y Tomás "N", de 38, a quienes se les aseguraron 100 dosis de marihuana, un cargador para arma de fuego corta, 12 cartuchos útiles y un vehículo Chevrolet Aveo con reporte de robo.

De acuerdo con información preliminar de inteligencia, las personas detenidas presuntamente estarían relacionadas con el robo de vehículos y el narcomenudeo; además, dos de ellas cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

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La corporación informó que las ocho personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene los operativos de vigilancia e inteligencia para fortalecer la prevención del delito y contribuir a la seguridad.