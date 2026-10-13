logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Captura la Estatal a ocho supuestos delincuentes

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Captura la Estatal a ocho supuestos delincuentes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por robo y posesión de drogas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a ocho personas en distintas intervenciones realizadas, durante las últimas 24 horas, en la zona metropolitana y Rioverde.

      En una primera acción, en la ciudad, agentes estatales detuvieron a tres presuntos ladrones: Mauricio "N", de 27 años; Jonathan "N", de 30; y Guillermo "N", de 34 años, señalados por presunto robo. A los implicados se les aseguraron diversos indicios y pertenencias de la persona afectada, además de un taxi en el que se trasladaban.

      En Rioverde, mediante labores de inteligencia, oficiales detuvieron a Ana "N", de 42 años; Jonathan "N", de 34; José "N", de 43, y Tomás "N", de 38, a quienes se les aseguraron 100 dosis de marihuana, un cargador para arma de fuego corta, 12 cartuchos útiles y un vehículo Chevrolet Aveo con reporte de robo.

      De acuerdo con información preliminar de inteligencia, las personas detenidas presuntamente estarían relacionadas con el robo de vehículos y el narcomenudeo; además, dos de ellas cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La corporación informó que las ocho personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

      Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene los operativos de vigilancia e inteligencia para fortalecer la prevención del delito y contribuir a la seguridad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP
      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

      FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Durante un cateo en SLP, la FGR aseguró armas y vinculó a proceso al detenido por portación ilegal.

      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga
      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

      Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

      SLP

      Redacción

      Se aseguraron armas, vehículos y mercancía valuada en más de tres millones de pesos durante cateos

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos
      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Cuerpos de auxilio y autoridades locales brindaron atención inmediata a los lesionados

      Clausuran el Madness Club por diversas irregularidades
      Clausuran el Madness Club por diversas irregularidades

      Clausuran el "Madness Club" por diversas irregularidades

      SLP

      Redacción

      Comercio detectó falta de autorización y presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas