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Seguridad

Capturan a tres presuntos objetivos criminales

Se les relaciona con la distribución y venta de drogas en sus respectivas zonas

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a tres presuntos objetivos criminales
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      Tres presuntos objetivos criminales, posiblemente vinculados a la distribución de estupefacientes, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal al realizar operativos en los municipios de Ébano y Matehuala.

      En un primer hecho, los agentes de la GCE detuvieron a Ricardo "N", de 18 años, y a Víctor "N", de 22 años, en el municipio de Ébano, a quienes se les aseguraron más de noventa dosis de la droga sintética conocida como "cristal", que traían para su supuesta venta en la zona.

      A su vez, en el municipio de Matehuala, se aseguró a José "N", de 42 años, con más de veinte bolsitas de marihuana y veinte dosis de "cristal".

      Las personas detenidas, las sustancias aseguradas y los demás indicios, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación legal bajo las investigaciones correspondientes.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa con operativos para preservar la paz social mediante acciones para el combate al narcomenudeo.

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