Hampón andaba asaltando en San Sebastián

A través de los trabajos preventivos, desarrollados en la capital potosina, efectivos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre que presuntamente andaba asaltando en calles del Barrio de San Sebastián, al que se le aseguro un cuchillo y una bolsa con marihuana que traía en su poder.

Según los hechos, inicialmente los elementos policiales acudieron a un llamado de auxilio en el mencionado barrio, donde la víctima refirió haber sido abordada por el ahora detenido de nombre José “N” de 25 años de edad e indicó que el sujeto la había amenazado tratando de quitarle las pertenencias.

En el sitio se encontraba el sospechoso, el cual pudo ser detenido por los agentes policiales antes de que se diera a la fuga; en una revisión pudieron encontrarle un cuchillo con el que aparentemente amenazaba a las víctimas para asaltarlas, así como una bolsa con enervante.

Una vez que se le leyeron sus derechos como detenido, el sujeto fue remitido ante el Ministerio Público en donde le sería definida su situación legal por el delito de tentativa de robo, portación de arma y lo que le resulte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí