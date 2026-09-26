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Seguridad

Menor en motocicleta es arrestado por maniobras peligrosas

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Menor en motocicleta es arrestado por maniobras peligrosas
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      En patrullajes de seguridad sobre la avenida Himno Nacional, elementos de la Policía Municipal capitalina detectaron a un grupo de motociclistas que realizaba maniobras riesgosas, entre ellas circular únicamente sobre la rueda trasera, poniendo en riesgo su integridad y la de los automovilistas en la vía.

      Al desplazarse de manera errática y hacer caso omiso a semáforos en rojo, uno de ellos causó daños a un vehículo, iniciando una persecución que culminó con su detención en calles de la colonia Jardines del Estadio, el asegurado era un menor de edad. 

      Los oficiales municipales al detectar al grupo de motociclistas sobre la avenida Himno Nacional, donde uno de los motociclistas golpeó con el manubrio de su unidad los espejos laterales de dos vehículos que se encontraban detenidos sobre la avenida.

      Inmediatamente se le indicó que detuviera su marcha, haciendo caso omiso y en su intento por evadir la intervención policial, el motociclista circuló sobre la banqueta y realizó diversas maniobras que pusieron en riesgo a peatones y automovilistas.

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      Tras detenerse, descendió de su vehículo e intentó huir a pie, pero los agentes le dieron alcance sobre la calle Valladolid. El implicado resultó ser un joven de 17 años, por lo que se activaron inmediatamente los protocolos para la detención de personas adolescentes.

      El menor fue asegurado por su probable responsabilidad en hechos que atentan contra la seguridad del tránsito y se informó de la situación a sus tutores, quienes realizaron el acompañamiento durante el proceso correspondiente.

      Luego de su certificación médica en el área de Justicia Cívica de la SSPC, fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

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