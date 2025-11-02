Choque entre dos carros deja un lesionado

CIUDAD VALLES.- En la colonia Obrera se registró un choque entre dos vehículos, que dejó como saldo una persona con lesiones leves.

El accidente ocurrió el sábado poco antes del mediodía, cuando un hombre identificado como Leonel, originario del estado de Guanajuato, circulaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris, modelo atrasado, sobre la calle Manuel José Othón.

Al llegar al cruce con la avenida Juárez, el conductor no hizo alto y chocó contra un Volkswagen Jetta gris, conducido por Luis Patricio, vecino del fraccionamiento Las Huastecas, quien se desplazaba con dirección hacia la zona centro.

Debido al impacto, la persona que acompañaba a Luis resultó con lesiones leves y fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

No obstante, los involucrados llegaron a un acuerdo, ya que el responsable del percance se comprometió a cubrir los gastos médicos y los daños materiales.