logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque entre dos carros deja un lesionado

Por Redacción

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Choque entre dos carros deja un lesionado

CIUDAD VALLES.- En la colonia Obrera se registró un choque entre dos vehículos, que dejó como saldo una persona con lesiones leves.

El accidente ocurrió el sábado poco antes del mediodía, cuando un hombre identificado como Leonel, originario del estado de Guanajuato, circulaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris, modelo atrasado, sobre la calle Manuel José Othón.

Al llegar al cruce con la avenida Juárez, el conductor no hizo alto y chocó contra un Volkswagen Jetta gris, conducido por Luis Patricio, vecino del fraccionamiento Las Huastecas, quien se desplazaba con dirección hacia la zona centro.

Debido al impacto, la persona que acompañaba a Luis resultó con lesiones leves y fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un centro médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del accidente tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

No obstante, los involucrados llegaron a un acuerdo, ya que el responsable del percance se comprometió a cubrir los gastos médicos y los daños materiales. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan a ocho personas con dosis de cristal
Arrestan a ocho personas con dosis de cristal

Arrestan a ocho personas con dosis de cristal

SLP

Redacción

Un muerto y 2 heridos, en accidente de moto
Un muerto y 2 heridos, en accidente de moto

Un muerto y 2 heridos, en accidente de moto

SLP

Redacción

Los afectados se desplazaban por la carretera ‘70 y en una curva derraparon

Con arma de fuego, detienen a hampón en Cd. Fernández
Con arma de fuego, detienen a hampón en Cd. Fernández

Con arma de fuego, detienen a hampón en Cd. Fernández

SLP

Redacción

Policías estatales lo detectaron circulando en forma sospechosa a bordo de una moto

Portando un machete, sorprenden a menor
Portando un machete, sorprenden a menor

Portando un machete, sorprenden a menor

SLP

Redacción