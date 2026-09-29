Choque múltiple en la ´80 deja un conductor sin vida

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Tres tráilers y una camioneta participaron en un choque múltiple registrado en la carretera a Guadalajara, en donde una de las unidades se quemó por completo y hubo un fallecido, quedando fuertes daños materiales en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las diez de la noche del domingo, en la carretera ´80 libre a Guadalajara, a la altura de la gasolinera de la comunidad de San Antonio, perteneciente a Villa de Arriaga.

En el sitio chocaron tres tráilers y una camioneta Grand Cherokee de procedencia americana. Una de las pesadas unidades empezó a arder y las llamas se extendieron rápidamente con el riesgo de alcanzar a los demás vehículos, ya que hubo derrame de combustible.

En la camioneta, que quedó totalmente destrozada, fue localizado el conductor sin vida, siendo un joven de aproximadamente 25 años de edad que presentaba fuertes golpes en todo el cuerpo.

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Diversos cuerpos de auxilio acudieron a prestar ayuda al lugar. Los bomberos combatieron las llamas del tráiler quemado con remolque tipo pipa en donde se transportaba combustible, que fue derramado en un área considerable en el sitio.

Ante el accidente, los carriles fueron cerrados por completo durante prácticamente toda la noche en lo que se realizaban las maniobras de retiro de las unidades accidentadas, así como también se hacía el levantamiento del cuerpo del infortunado por parte de la Fiscalía General del Estado.

Miles de vehículos quedaron varados por muchas horas y a los que les era posible se les recomendaba que tomaran por el Nuevo Libramiento Norte para su llegada o paso por San Luis. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y mediante grúas particulares fueron retiradas las unidades accidentadas para ser llevadas a una pensión en tanto se realizan los trámites legales.

Fue hasta la mañana de este lunes que se pudo liberar el tramo carretero y se restableció el tránsito, que estuvo cerrado durante horas.