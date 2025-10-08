logo pulso
Seguridad

Choque por alcance deja fuertes daños materiales

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Choque por alcance deja fuertes daños materiales

Fuertes daños materiales se registraron en un choque por alcance en la carretera a Zacatecas, frente al fraccionamiento Condado del Sauzal, en donde por suerte no hubo personas lesionadas a pesar de low aparatoso del hecho.

Fue cerca de las dos de la tarde de este martes, cuando una camioneta Ford de color rojo, se desplazaba por la mencionada carretera en el tramo del Anillo Periférico Norte hacia la iglesia del Saucito.

Frente al fraccionamiento Condado del Sauzal, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma se impactó de frente contra la parte posterior de un automóvil Vento de color azul, el cual transitaba adelante.

A causa del impacto los daños en las unidades fueron considerables, en especial en el carro que acabó con toda la cajuela sumida mientras que a la camioneta se le desprendió la defensa.

Elementos de la Policía Vial Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento, en espera de que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo sobre los daños para que el caso no pasara a mayores.

