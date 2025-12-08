Con droga, 9 viciosos acaban encerrados

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a siete hombres y dos mujeres por posesión de metanfetaminas y enervantes; a uno de los arrestados se le impuso el cargo de presunto cohecho ya que ofreció dinero para evitar detención.

El primer arresto ocurrió en avenida Soledad, en la colonia Valle de Santiago, donde agentes municipales ubicaron a dos individuos que alteraban el orden público; después de acercarse a indicarles la debida sanción y de entrevistarlos, se identificaron como Miguel “N” de 30 años y Francisco “N” de 23, a quienes les encontraron dos dosis de “cristal”, una pipa y un foco con residuos del material mencionado.

Los arrestos complementarios se llevaron a cabo en distintos patrullajes, teniendo contacto cuando los detenidos cometían faltas administrativas, resultando de la siguiente manera: Carlos “N” de 32 años fue detectado en la calle De la Cantera, en la colonia Unidad Habitacional Rancho Pavón, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada “cristal”.

Sobre la avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia Genovevo Rivas Guillén, policías femeninas tuvieron contacto con dos mujeres, descubriéndoles dos bolsas con polvo de características semejantes a la sustancia nombrada “cristal”.

En la misma colonia, fue ubicado un sujeto que se identificó como José “N” de 34 años, a quien se le encontró una bolsa con “cristal”.

Finalmente, en las colonias Rancho Pavón y Foresta, fueron detectados Israel “N” de 18 años, y en la segunda Gustavo “N” de 32 años y Eric “N” de 29, localizándoles dos envoltorios con marihuana a los dos primeros, mientras que el tercero ofreció la cantidad de 500 pesos para que la autoridad le permitiera retirarse.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, enervantes y presunto cohecho, respectivamente; posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.