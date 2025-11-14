logo pulso
Con marihuana detectan a sujeto en Col. Bellas Lomas

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Con marihuana detectan a sujeto en Col. Bellas Lomas

Policías municipales realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de droga durante patrullajes en la colonia Bellas Lomas, fue detectado al cometer una falta al Bando de Policía y Gobierno y en la revisión preventiva se le  encontró una bolsa con marihuana.

De acuerdo al reporte, en patrullajes de vigilancia los agentes de la Policía Municipal detectaron un vehículo estacionado en las calles Pedrera y Monte Casino, de la colonia Bellas Lomas, encontrando que el conducto realizaba sus necesidades fisiológicas a unos metros, motivo por el que le indicaron la falta administrativa. Al momento de una revisión preventiva de seguridad, se descubrió que el implicado portaba una bolsa de plástico con una hierba verde con características a la mariguana.

Ante el hallazgo, se informó a Froylán “N” de 22 años,  del motivo de su detención por la probable comisión del delito contra la salud. Finalmente, se procedió con el embalaje de la hierba que dio un peso de 9.7 gramos que fue presentada junto a la persona detenida ante la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal.

