Con ponchallantas y drogas sorprenden a delincuentes

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En distintos hechos en diferentes regiones del estado, la Policía Estatal detuvo a dos personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito. Esto, como parte de los operativos permanentes de vigilancia implementados en los 59 municipios.

En un primer hecho, en el municipio de Ciudad Valles, agentes estatales detuvieron a Carlos "N", de 29 años de edad, por presuntos delitos contra la salud, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, dosis de "cristal", una motocicleta y cinco billetes de 100 pesos.

En otra acción, en el municipio de Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jhonatan "N", de 37 años de edad, luego de que fuera sorprendido en posesión de 30 artefactos conocidos como "ponchallantas", que representan un riesgo para la seguridad vial y la integridad de la población.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica.

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Los operativos desplegados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantienen acciones de prevención, inteligencia y vigilancia para fortalecer la paz y seguir construyendo entornos más seguros para las familias.