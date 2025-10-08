Con vehículos robados, arrestan a conductores

Tres conductores que andaban en vehículos robados, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintos casos, además también se recuperó otro automóvil bajo esa condición legal.

Los elementos policiales ubicaron un automóvil Nissan color blanco que estaba en condiciones de abandono en la carretera a Matehuala, a la altura de la comunidad de Enrique Estrada, por lo que determinaron detenerse a investigar.

Fue entonces que consultaron en Plataforma México y resultó que el auto contaba con reporte de robo reciente en la misma zona, por lo que se procedió a su aseguramiento.

A su vez, Diego “N” de 29 años de edad, fue detenido en la delegación La Pila, luego de que fuera descubierto a bordo de una motocicleta Itálika modelo 2022, que tenía reporte de robo en la Zona Industrial.

Por su parte, en el municipio de Villa de Reyes fue asegurado Ulises “N” de 35 años, tras no comprobar ser dueño de la camioneta Chevrolet color blanco, en la que se desplazaba, la cual tenía reporte de robo en los Estados Unidos de América.

Por último, un menor de 15 años de edad fue asegurado por la GCE, en el municipio de Tierra Nueva, tras ser detectado a bordo de una motocicleta marca Italika, sin placa, la cual tenía reporte de robo de la colonia Valle Dorado.

En todos los casos, los detenidos fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de robo de vehículo y las unidades acabaron en una pensión para ser devueltas a sus propietarios.