Condenan a cinco años de cárcel a dos pistoleros

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Daniel “H” y Benjamín “D”, por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, al realizar labores de seguridad y vigilancia sobre la calle Cristóbal Colón, del Barrio Pasquines, municipio de Tamasopo, elementos de la Guardia Civil Estatal observaron un vehículo en el que viajaban dos personas quienes vestían ropa táctica.

Al acercarse los elementos de seguridad, ambas personas descendieron del vehículo e intentaron huir, pero los policías les dieron alcance y al realizarles una revisión, les aseguraron dos armas de fuego largas, ocho cargadores y 19 cartuchos útiles.

Los imputados, material bélico, prensas tácticas y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó y obtuvo del juez de control, vinculación a proceso para ambas personas y mediante procedimiento abreviado.

La autoridad judicial impuso una sentencia condenatoria para Daniel “H” de cinco años cinco meses de prisión y una multa de 22 mil 582 pesos 56 centavos.

Mientras que para Benjamín “D”, el juez impuso una pena de cinco años, nueve meses y 10 días de prisión y una multa de 24 mil102 pesos 54 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República, reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.