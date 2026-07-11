Conductor resulta herido al volcar en su camioneta

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CIUDAD VALLES.- Un sexagenario resultó lesionado luego de volcar la camioneta que conducía sobre el bulevar México-Laredo.

El percance ocurrió la noche de este jueves, entre las calles Reforma y Zaragoza, cerca del barrio Las Lomas, hasta donde acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias.

La persona lesionada se identificó como Mauricio Ortiz, de 61 años de edad, quien conducía una camioneta Chevrolet Tornado color azul.

De acuerdo con la información recabada, el sexagenario circulaba por el bulevar con dirección de los cinemas hacia la zona centro (de norte a sur).

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Sin embargo, al pasar frente a las antiguas instalaciones de la agencia automotriz Ford, se salió del carril hacia la derecha y chocó contra la base de concreto del paradero de Red Metro. Posteriormente, la unidad volcó y quedó con las llantas hacia arriba.

De manera milagrosa, Mauricio solo sufrió una herida leve en la cabeza y se negó a ser trasladado a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad.