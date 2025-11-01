logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cortocircuito en kinder de Lomas causa incendio

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Cortocircuito en kinder de Lomas causa incendio

Un incendio que se registró la tarde del jueves en un jardín de niños de la colonia Lomas Tercera Sección, en la zona poniente de la capital potosina, dejó solamente algunos daños menores.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó por un corto circuito en el salón de usos múltiples del kinder, lo que activó las alarmas de humo del plantel.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para controlar el conato y de esta forma evitaron que las llamas se extendieran a otras áreas del plantel o a las viviendas vecinas.

Al momento del siniestro no había personal ni alumnos en el lugar, por lo que no se reportaron lesionados y los bomberos se retiraron luego de controlar todo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente serían los encargados del jardín de niños quienes evaluaran los daños y tomaran las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con armas blancas, detectan a dos personas
Con armas blancas, detectan a dos personas

Con armas blancas, detectan a dos personas

SLP

Redacción

Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar
Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

SLP

Redacción

Se quedó sin frenos frente a la Plaza San Luis y le pegó a varios vehículos estacionados

En operativo, apresan a presunto objetivo criminal
En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

SLP

Redacción

Tiene amplio historial delictivo por delitos graves y ocho detenciones en cinco años

Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”
Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

Taxista causa accidente vial al dar vuelta en “U”

SLP

Redacción