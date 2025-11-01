Cortocircuito en kinder de Lomas causa incendio

Un incendio que se registró la tarde del jueves en un jardín de niños de la colonia Lomas Tercera Sección, en la zona poniente de la capital potosina, dejó solamente algunos daños menores.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó por un corto circuito en el salón de usos múltiples del kinder, lo que activó las alarmas de humo del plantel.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para controlar el conato y de esta forma evitaron que las llamas se extendieran a otras áreas del plantel o a las viviendas vecinas.

Al momento del siniestro no había personal ni alumnos en el lugar, por lo que no se reportaron lesionados y los bomberos se retiraron luego de controlar todo.

Finalmente serían los encargados del jardín de niños quienes evaluaran los daños y tomaran las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan.