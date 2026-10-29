logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dan 50 años de prisión a pareja de secuestradores

Hace cuatro años, privaron de su libertad a dos personas en Ciudad Fernández

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Dan 50 años de prisión a pareja de secuestradores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión para Samuel "N" y Jesús "N", por el delito de secuestro agravado, cometido en la Zona Media.

      En diciembre de 2022, los ahora sentenciados privaron de la libertad a dos personas en el ejido El Refugio, en Ciudad Fernández. Posteriormente, dejaron ir a una de ellas y exigieron dinero a cambio de respetar la integridad de su familiar, a quien también mantenían cautivo.

      El hombre fue trasladado a un cerro de la localidad de San Martín, en el municipio de Rioverde, donde permaneció varios días bajo vigilancia de sus captores. Durante ese tiempo, los responsables exigieron a sus familiares por medio de llamadas telefónicas, el pago de un rescate. Tras recibir parte del dinero, dejaron libre a la víctima sobre la carretera que conduce a San Luis Potosí.

      La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos integró la investigación y, tras la detención de ambos responsables, los presentó ante la autoridad judicial para que respondieran por el delito de secuestro agravado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las pruebas presentadas por los agentes Fiscales permitieron llevar el caso a juicio oral, donde el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 50 años de prisión ordinaria para cada uno de los señalados, además de imponerles las sanciones económicas correspondientes y el pago de la reparación del daño.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inician operativo contra bailes clandestinos por San Judas Tadeo
      Inician operativo contra bailes clandestinos por San Judas Tadeo

      Inician operativo contra bailes clandestinos por San Judas Tadeo

      SLP

      Rubén Pacheco

      En la zona metropolitana, se sancionará el uso irregular de pirotecnia y cierre de vialidades durante las celebraciones

      Va a proceso La Wiwa por homicidio en Tanquián
      Va a proceso La Wiwa por homicidio en Tanquián

      Va a proceso "La Wiwa" por homicidio en Tanquián

      SLP

      Pulso Online

      Juan "N" fue detenido en la capital por autoridades federales y estatales

      Incendio deja sin altar a escuela de Villa de Pozos
      Incendio deja sin altar a escuela de Villa de Pozos

      Incendio deja sin altar a escuela de Villa de Pozos

      SLP

      Redacción

      Dejaron las veladoras encendidas y la llama alcanzó los adornos de papel

      Aseguran dosis de marihuana al norte de la ciudad
      Aseguran dosis de marihuana al norte de la ciudad

      Aseguran dosis de marihuana al norte de la ciudad

      SLP

      Redacción