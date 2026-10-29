Dan 50 años de prisión a pareja de secuestradores

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión para Samuel "N" y Jesús "N", por el delito de secuestro agravado, cometido en la Zona Media.

En diciembre de 2022, los ahora sentenciados privaron de la libertad a dos personas en el ejido El Refugio, en Ciudad Fernández. Posteriormente, dejaron ir a una de ellas y exigieron dinero a cambio de respetar la integridad de su familiar, a quien también mantenían cautivo.

El hombre fue trasladado a un cerro de la localidad de San Martín, en el municipio de Rioverde, donde permaneció varios días bajo vigilancia de sus captores. Durante ese tiempo, los responsables exigieron a sus familiares por medio de llamadas telefónicas, el pago de un rescate. Tras recibir parte del dinero, dejaron libre a la víctima sobre la carretera que conduce a San Luis Potosí.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos integró la investigación y, tras la detención de ambos responsables, los presentó ante la autoridad judicial para que respondieran por el delito de secuestro agravado.

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Las pruebas presentadas por los agentes Fiscales permitieron llevar el caso a juicio oral, donde el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 50 años de prisión ordinaria para cada uno de los señalados, además de imponerles las sanciones económicas correspondientes y el pago de la reparación del daño.