Dan sentencia a cuatro sujetos por portar armas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuatro sujetos fueron sentenciados a casi nueve años de prisión luego de que el Juez de Distrito encontrara pruebas suficientes en su contra aportadas por la Fiscalía General de la República.

Se trata de Melquiades "N", Mario "N", José "N" y Víctor "N", quienes en su momento fueron detenidos en posesión de armas y equipo táctico por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en la colonia Foresta.

El juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, dictó sentencia condenatoria en contra de los sujetos después de que la FGR acreditará su participación en la comisión de los delitos de portación de armas, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante.

Los imputados permanecerán en prisión ocho años con ocho meses, luego de que un agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, acreditará ante el juez que los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, en la calle Boreal, colonia Villa Alborada, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al momento de la detención, los acusados viajaban a bordo de un vehículo con siete armas de fuego, 27 cargadores, 782 cartuchos útiles, un pantalón táctico, una camisola táctica, dos radios y chalecos antibalas.

Por estos hechos, los imputados fueron vinculados a proceso y derivado de las investigaciones, se logró la referida sentencia condenatoria, la cual contempla también el pago de una multa de 145 UMAS, correspondiendo a la cantidad de 15 mil 742 pesos 65 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal e invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932.