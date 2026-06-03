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Decomisan múltiples dosis de droga en Abastos

Por Redacción

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Decomisan múltiples dosis de droga en Abastos
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      En la Central de Abastos, realizaron un nuevo decomiso de 72 dosis de droga. Fueron oficiales de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de los operativos en este sector. La sustancia ilícita fue embalada y presentada como indicio ante la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

      El hecho se registró en la calle Legumbres y avenida José de Gálvez, donde los oficiales detectaron a un hombre que al notar la presencia policial huyó del lugar, dejando una bolsa en color negro, en cuyo interior se localizaron las dosis de la droga conocida como cristal.

      Ante el hallazgo, los agentes municipales procedieron con el resguardo y traslado al Centro de Internamiento Municipal, donde se realizó el pesaje de la sustancia, dando un total de 32 gramos.

      Posterior a ello, la droga fue embalada como indicio y se presentó el informe correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

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