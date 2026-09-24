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Deja FGR en prisión a supuesto huachicolero

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Deja FGR en prisión a supuesto huachicolero
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      La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Hugo "N", quien es investigado por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo; como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa.

       La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso y otorgó un mes de plazo para la investigación complementaria. 

        De acuerdo con los hechos, sobre la carretera 70 Ciudad Valles-Tampico, en la localidad La Fortaleza, municipio de Tamuín, una persona alertó a los elementos de la Guardia Civil Estatal acerca de que, en una vulcanizadora, el propietario vendía gasolina, probablemente de forma ilícita.

       Al arribar al lugar, las autoridades detuvieron a Hugo "N" y aseguraron 539 litros cinco mililitros de diésel automotriz, distribuido en 24 garrafas con capacidad de aproximadamente 20 litros, llenas casi en su totalidad y una manguera de tres metros 80 centímetros de largo.

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