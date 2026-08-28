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Desarman a sujeto en La Virgen

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Desarman a sujeto en La Virgen
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      En acciones distintas, agentes de la Guardia Civil de Soledad realizaron la detención de un sujeto en posesión de un arma de fuego y localizaron un vehículo robado.

      La primera intervención derivó de los recorridos de vigilancia en la demarcación, cuando oficiales detectaron en la colonia La Virgen a Javier "N", de 37 años de edad, que tripulaba una motocicleta sin luces ni casco, además de hacer caso omiso al aviso de alto, originando un seguimiento preventivo que concluyó en el fraccionamiento El Toro.

      Tras ser interceptado, Javier "N" fue inspeccionado conforme a los protocolos de actuación, encontrándole en posesión de una pistola tipo escuadra, marca Hi-Point, con un cargador vacío. Por lo que se le informó que sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el delito de portación de arma de fuego.  

      Más tarde, en una acción distinta y en atención a un reporte ciudadano en la colonia Tercera Grande, oficiales municipales localizaron en un camino de terracería un vehículo Chevrolet Chevy, modelo 2005, calcinado.

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      Al acercarse para verificar el estatus de la unidad, se detectó que el vehículo contaba con reporte de robo sin violencia desde el 20 de agosto, por lo que la unidad fue asegurada y trasladada a una pensión.

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